Более 80 ушастых тюленей освободили от мусорных ошейников в Охотском море

Участники шестой волонтерской спасательной экспедиции на остров Тюлений в Охотском море освободили 83 ушастых тюленя от мусорных ошейников. Организатором выступила сахалинская группа помощи морским животным «Друзья океана».

На помощь ластоногим отправились 12 волонтеров из Москвы, Санкт-Петербурга, Южно-Сахалинска, Владивостока и Каменск-Уральского. Операция продолжалась девять дней под руководством экспертов и успешно завершилась освобождением 83 ушастых тюленей от пластикового мусора.

«Запутанные животные — это лишь один заметный факт глобальной проблемы загрязнения океана созданным людьми мусором. Для нас очень важно, чтобы экспедиция помогла увидеть последствия загрязнения моря, чтобы эта тема стала понятнее каждому. Это поможет в ее решении», — рассказала руководитель клуба «Бумеранг» Валентина Мезенцева.