Более 80% опрошенных россиян признались в доверии к Путину

О том, что доверяют президенту Владимиру Путину, сообщили 81% россиян, опрошенных аналитиками фонда «Общественное мнение» (ФОМ). Еженедельное исследование проходило с 7 по 9 июня в 53 регионах с участием 1,5 тысячи человек старше 18 лет.

С момента предыдущего опроса количество доверяющих Путину увеличилось на 1%. О том, что президент работает «скорее хорошо», заявили 82%.

Оценка деятельности Владимира Путина россиянами с начала года улучшилась. С конца января количество жителей, характеризующих ее «скорее хорошо», не опускалась ниже 80%.

Хорошую работу правительства отметили 53% респондентов.

После переизбрания в марте 2024 года Владимир Путин пообещал россиянам приложить все усилия, чтобы оправдать доверие, оказанное ему голосовавшими.