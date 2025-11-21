Более 76 километров подъездов и обходов к селам обновили в Хабаровском крае за 2025 год

В 2025 году в Хабаровском крае реализовали масштабный национальный проект «Инфраструктура для жизни», направленный на улучшение подъездных и обходных дорог к небольшим населенным пунктам. Об этом сообщил сайт « Восток-Медиа ».

Всего обновлены дороги общей протяженностью более 76 километров. Особенно заметные изменения произошли в четырех районах края: Нанайском, Вяземском, Ванинском и Хабаровском.

Один из примеров успешного ремонта — дорога «Подъезд к селу Троицкое» в Нанайском районе, где реконструирован участок длиной почти 8,6 километра. Работы включали удаление устаревших дорожных знаков и ограждений, восстановление обочины, снятие старого покрытия и укладку нового слоя асфальтобетона.