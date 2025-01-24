Более 70 общественных территорий благоустроят в Крыму в 2025 году

В наступившем году в Крыму планируется реализовать проект «Инфраструктура для жизни». Цель — благоустроить 77 общественных территорий и мест массового отдыха. Об этом сообщило «АБН24» со ссылкой на главу региона Сергея Аксенова.

На благоустройство и реконструкцию власти планируют выделить около восьми миллиардов рублей. Так, семь объектов, которые подлежат реконструкции, находятся в городах Армянск, Красноперекопск, Симферополь, Евпатория, Керчь, Бахчисарай и Ялта.

Благодаря реализации проекта местные жители получат комфортную городскую среду.

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