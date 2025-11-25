Более 70 килограммов санкционных продуктов уничтожили в Петербурге и Ленобласти за 2025 год

За 2025 год в Санкт-Петербурге и Ленинградской области сотрудники Россельхознадзора уничтожили почти 73,5 килограмма санкционных продуктов. Об этом сообщил « Петроград » со ссылкой на Северо-Западное межрегиональное управление службы.

Чаще всего попадали под утилизацию сыры, масла, йогурты и творожные изделия, а также мясные деликатесы, рыба, икра и консервация. Наряду с ними регулярно выявляли фрукты и овощи, включая яблоки, груши, помидоры и капусту.

Нарушение норм фиксировалось в поставках из 14 стран Европы, среди которых лидируют Великобритания, Германия, Дания, Испания, Италия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша и Франция.