Более 6,8 тысячи преступлений в сфере ИТ зарегистрировали в Нижегородской области за полгода

Почти 40% преступлений в Нижегородской области происходят в сфере ИТ. За первое полугодие в регионе зафиксировали 6,8 тысячи таких случаев, сообщил сайт НТА-Приволжье.

Отмечается, что для борьбы с противоправными действиями в области недавно создали специальное подразделение, которое решает задачи по противодействию киберпреступникам. Часто местных жителей обманывали с помощью портала «Госуслуги».

Специалисты напомнили, что всем пользователям необходимо иметь двухфакторную аутентификацию, сообщило НИА «Нижний Новгород»,

Нарушили все табу. Кто приказал Зеленскому атаковать Курскую область

Война и мир Евгения Поддубного

С кем поведешься. О заразности украинского карго-культа

ЦБ увидел признаки замедления роста экономики. Почему это произошло?

Медийное наступление и вау-эффект. ВСУ понимали, что вылазка на Курскую область провалится

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте