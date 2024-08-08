Более 6,8 тысячи преступлений в сфере ИТ зарегистрировали в Нижегородской области за полгода

Почти 40% преступлений в Нижегородской области происходят в сфере ИТ. За первое полугодие в регионе зафиксировали 6,8 тысячи таких случаев, сообщил сайт НТА-Приволжье .

Отмечается, что для борьбы с противоправными действиями в области недавно создали специальное подразделение, которое решает задачи по противодействию киберпреступникам. Часто местных жителей обманывали с помощью портала «Госуслуги».

Специалисты напомнили, что всем пользователям необходимо иметь двухфакторную аутентификацию, сообщило НИА «Нижний Новгород»,