Более 600 нижегородцев получили штрафы за парковку на местах для инвалидов

С начала 2025 года в Нижнем Новгороде более шестисот автовладельцев получили штрафы за парковку на местах, предназначенных для инвалидов. Об этом журналисту pravda-nn.ru рассказали в пресс-службе Главного управления МВД России по Нижегородской области.

Всего с начала года было выписано 623 штрафа, общая сумма которых превысила три миллиона рублей. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года было зафиксировано в пять раз больше нарушений — 3 459 штрафов на общую сумму 17,2 миллиона рублей.

Сейчас размер штрафа за парковку на инвалидных местах составляет пять тысяч рублей. Кроме того, за первое полугодие 2025 года водителям выписали 37,6 тысячи штрафов за неоплату платных парковок в Нижнем Новгороде.