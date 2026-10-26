Более 60% водителей такси заявили, что их уже ничем не удивить

Самой частой просьбой пассажиров к таксистам стала фраза «А здесь можно остановиться?» — так ответили 31,5% водителей. Об этом сообщил Общественный совет по развитию такси, который провел опрос среди 267 водителей из 62 городов и 47 регионов страны, пишут «Известия» .

На втором месте — желание пассажиров включить свою музыку (20,6%). Еще 16,9% водителей сталкиваются с вопросами о стоимости поездки, 16,5% — с вопросами о причинах включения платного ожидания.

Большинство водителей (61,8%) заявили, что их уже ничем не удивить. При этом разговоры пассажиров на личные темы удивляют 20,2% респондентов, а готовность делиться личными историями с незнакомым человеком — 10,5%. Конфликты с пассажирами реже одного раза в месяц случаются у 40,1% водителей, а 18,7% не имели конфликтов вовсе.

Главным, что таксисты хотели бы донести до пассажиров, стало понимание того, что водитель не всегда может остановиться там, где удобно пассажиру (32,6%). На втором месте — осознание, что время ожидания пассажира также является рабочим временем водителя (20,6%). Еще 19,1% напомнили бы, что безопасность поездки всегда важнее скорости.