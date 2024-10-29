Более 60 пар сыграют свадьбу в Нижегородской области в День Конституции России

В День Конституции России 12 декабря в Нижегородской области решили сыграть свадьбу более 60 пар. Об этом рассказали в одном из региональном загсов, написал сайт pravda-nn.ru .

Так, на 20 ноября всего было подано 70 заявлений, а на 30 октября — 66. В сообщении отмечается, что на 4 ноября заявлений от пар не поступало вообще.

Наиболее популярными для проведения бракосочетаний в регионе считаются загсыы Нижнего Новгорода: Нижегородский Дом бракосочетания, Автозаводский Дворец бракосочетания и Заречный Дом бракосочетания. Всего до конца года в области планируют пожениться 1,5 тысячи пар.