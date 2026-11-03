Более 58% россиян отметили, что работают в преимущественно женских коллективах

Большинство россиян тратят на поиск нового места до полугода, однако женщины ищут работу в среднем на месяц дольше, чем мужчины. По данным Росстата за 2026 год, средняя продолжительность поиска для женщин составляет 5,8 месяца, а для мужчин — 4,9 месяца, пишет KP.RU .

При этом большинство опрошенных (58%) отмечают, что работают в преимущественно женских коллективах. Мнения о таком окружении разделились: кому-то уютно, а кто-то предпочитает работать с мужчинами, считая, что они «не завидуют, не ревнуют, не сплетничают, просто работают». Еще 31% россиян трудятся в мужских коллективах, а у 10% в командах соблюдается гендерный баланс.