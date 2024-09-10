Более 550 тысяч человек посетили фестиваль «Столица закатов» в Нижнем Новгороде этим летом

Фестиваль «Столица закатов» прошел в 2024 году в Нижнем Новгороде уже в четвертый раз. Этим летом его посетили более 550 тысяч человек, сообщила «Нижегородская правда».

Мероприятие включило в себя направления «Столица Закатов. Ракушка», «Соло на закате», «Гастрономическая Рождественская», «Искра». Для гостей фестиваля организовали сольные концерты музыкантов, мастер-классы по танцам, гастрономические лекции.

Отмечается, что самым популярным направлением фестиваля стала «Столица Закатов. Ракушка».

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