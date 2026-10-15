Более 55% петербуржцев назвали чувство юмора обязательным условием для достижения успеха в профессии

В ходе опроса, проведенного сервисом SuperJob, 57% петербуржцев назвали чувство юмора обязательным условием для достижения успеха в профессии. При этом 33% респондентов уверены, что умение шутить никак не влияет на карьерный рост. Об этом пишет Neva.Today .

Примечательно, что восприятие юмора зависит от возраста и дохода: среди граждан до 25 лет его пользу признают 44%, а среди тех, кому больше 45 лет, — 60%. Респонденты с заработком более 100 тыс. рублей и высшим образованием также чаще считают это качество необходимым. Чаще всего о важности юмора заявляли бармены и официанты (77%), менеджеры по продажам (73%) и менеджеры по работе с клиентами (68%). Реже всего необходимость этого качества отмечали охранники и экономисты (по 41%), системные администраторы (43%) и программисты (45%).