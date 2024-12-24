Более 54 тонн продуктов собрали для нуждающихся в 15 регионах России перед Новым годом

Больше 54 тонн продуктовой помощи собрали за один день для 36 тысяч нуждающихся из 15 регионов России. Межрегиональная программа «Корзина доброты» нацелена на помощь малообеспеченным семьям с детьми и одиноким пенсионерам, проживающим в удаленных населенных пунктах.
Сбор помощи прошёл более чем в 1600 магазинах крупной торговой сети в Москве и Санкт-Петербурге.
Всего в благотворительном марафоне приняли участие более 2700 добровольцев. Сформировали в общей сложности 9200 продуктовых наборов, каждый весом около шести килограммов. В скором времени их отправят адресатам, в том числе в приграничные Курскую, Белгородскую и Брянскую области.
«В этом и состоит его главная социальная функция: дать почувствовать людям, находящимся в сложной жизненной ситуации, что они не одни и всегда могут рассчитывать на поддержку», — заявила руководитель направления устойчивого развития торговой сети «Пятёрочка» Алина Юхневич.
«Мы надеемся, что с каждым годом все больше граждан будут присоединяться к марафону в качестве жертвователей и волонтёров, что позволит расширять масштабы помощи и охватывать ещё большее число нуждающихся», — заявила президент банка еды «Русь» Юлия Назарова.
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