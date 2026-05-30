Более 500 аварийных домов отремонтируют в Петербурге до 2028 года

С 2014 по 2025 год в Северной столице провели ремонт более 770 многоквартирных домов. Также было устранено 897 аварийных участков, сообщил телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу жилищного комитета города.

В текущем году объем ремонтных работ увеличился втрое, что позволило отремонтировать на 203 дома больше. До 2028 года планируется провести работы на 533 объектах. На соответствующие цели выделили около 4,2 миллиарда рублей.

Специалисты определили, что 70% зданий с высоким износом находятся в Адмиралтейском, Василеостровском, Петроградском и Центральном районах, добавил Piter.TV.