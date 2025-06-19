Более 50 тысяч жителей Марий Эл стали участниками голосования по благоустройству

В Марий Эл подведены итоги интернет-голосования в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Об этом сообщило ИА « МариМедиа ».

В мероприятии приняли участие 56 783 жителя республики, из которых 26 896 воспользовались консультациями волонтеров. По всей стране в голосовании были задействованы 16,5 миллиона граждан.

Как отметил председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, только сами жители могут лучше всего определить, где требуется обновить парк, устроить сквер для прогулок, построить детские и спортивные площадки, как благоустроить общественное пространство.