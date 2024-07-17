Более 50 детских площадок оказались непригодны для использования в Петербурге

С начала 2024 года инспекторы осмотрели больше сотни площадок Санкт-Петербурга с детским игровым оборудованием. В 50% случаев они обнаружили нарушения, сообщил сайт Neva.Today со ссылкой на пресс-службу Государственной административно-технической инспекции города.

В основном специалисты фиксировали граффити на горках и песочницах, испорченные ступени, крепления и поломанные горки.

В пресс-службе отметили, что оперативно отремонтировать оборудование на площадках можно как раз летом, когда большая часть детей отправляется в лагеря.

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