Более 4,5 тысячи различных украшений и арт-объектов установят в Москве к Новому году

В этом году к Новому году в Москве планируют установить более 4,5 тысячи различных украшений и арт-объектов. Как написал в своем Telegram-канале мэр города Сергей Собянин, более тридцати зданий столицы уже украсили световыми эффектами, сообщила «Москва.ру» .

В список объектов для украшения подсветкой в том числе вошли Театр кукол имени С. В. Образцова и Мемориальный музей-квартира Г. М. Кржижановского. Освещение также было установлено на храмах и на четырех образовательных учреждениях.

Собянин уточнил, что программа контрастного освещения включает и пешеходные переходы. В их месте появятся более пяти тысяч опор для лучшей освещенности пешеходных зон.