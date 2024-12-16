Более 40 выведенных в ЛНР сортов зерна включили в реестр селекционных достижений России

В реестр селекционных достижений России вошли свыше 40 сортов сельскохозяйственных культур, которые вывели на территории Луганской Народной Республики. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия ЛНР Евгений Сорокин.

«В текущем году нам удалось совместно с федеральным Минсельхозом чуть более 40 сортов основных наших сельскохозяйственных культур, которые здесь вывели и производили, включить в единый реестр селекционных достижений», — отметил он.

Сорокин добавил, что все семеноводческие хозяйства республики получили необходимые документы и сертификаты элитных семян. С прошлого года, напомнил он, в ЛНР начал работу филиал Россельхозцентра, который также занимается определением посевных качеств семян.

«От качества семенного материала зависит, в первую очередь, урожай в совокупности с остальными составляющими», — сказал министр.

Луганским аграриям, обратил внимание Сорокин, на безвозмездной основе предоставляют услуги по определению посевных качеств семян. Два сортоиспытательных участка также проводят оценку сортов и гибридов в регионе.