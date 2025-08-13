Более 40 тысяч человек стали участниками спортивного фестиваля «Штормфест» в Омске

Фестиваль спорта и здоровья «Штормфест» состоялся в Омске 9 августа, собрав порядка 40 тысяч горожан и гостей города. Мероприятие приурочили к десятилетию школы единоборств «Шторм», основанной известным омским бойцом Александром Шлеменко, сообщил сайт gorod55.ru.
Гостей праздника ожидали яркие события: Гран-при по смешанным единоборствам, выступление эквилибристов на высоте более 15 метров, интерактивные зоны фитнеса, скалолазания и спортивных симуляторов. Фестиваль завершился праздничным концертом.
За 10 лет школа стала центром развития спорта в регионе благодаря поддержке программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».
