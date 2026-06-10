Более 40 тыс. человек приняли участие в фестивале «Пушкин без границ» в Нижегородской области

В Большом Болдине завершился III Международный фестиваль искусств «Пушкин без границ». За три дня усадьбу посетили более 40 000 человек. Об этом написало ИА «Время Н» со ссылкой на министерство культуры Нижегородской области.

В рамках фестиваля выступили более 250 артистов. На протяжении трех дней было организовано свыше 55 событий на 15 площадках, включая концерты, спектакли, мастер-классы и поэтические встречи.

Программа началась 5 июня с детского поэтического марафона «В честь Пушкина!» и концерта «Русские сказы». Среди участников были музыканты из Беларуси и местные исполнители.

Так, 6 июня, в день рождения А. С. Пушкина и Международный день русского языка, состоялась церемония возложения цветов к памятнику поэту. Гости могли принять участие в открытом поэтическом микрофоне и прочитать любимые произведения. Также прошла акция по высадке деревьев в Парке Победы с участием потомков Пушкина и делегации Союза писателей России.

Завершился фестиваль 7 июня гала-концертом «Пушкин-Гала» с участием солистов Нижегородского театра оперы и балета, Камерного хора и молодых исполнителей из московской программы «Геликон-опера».