Более 40% петербуржцев признались, что развитая инфраструктура удерживает их от смены места жительства

Жители Санкт-Петербурга не торопятся покидать любимый город, несмотря на возможности трудоустройства в других регионах. Согласно данным, опубликованным пресс-службой hh.ru, 42% опрошенных петербуржцев подчеркнули, что развитая инфраструктура и экономика региона удерживают их от смены места жительства. Об этом написал «Петроград».
Еще 31% респондентов отметили наличие крупных работодателей как значимый фактор. Кроме того, 30% признались, что не хотят расставаться с уникальной атмосферой и достопримечательностями города.
Примечательно, что культурное наследие Петербурга оказалось более значимым для горожан, чем для жителей других городов. Для сравнения, в Москве только 11% опрошенных выделили культуру как ключевой фактор, останавливающий от переезда. При этом экология и природа не стали определяющими аргументами — лишь 17% петербуржцев принимают их во внимание при рассмотрении возможности переезда. Только 7% готовы сменить город исключительно ради миграции в столицу или административный центр региона.
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