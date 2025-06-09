Более 40% петербуржцев признались, что развитая инфраструктура удерживает их от смены места жительства

Жители Санкт-Петербурга не торопятся покидать любимый город, несмотря на возможности трудоустройства в других регионах. Согласно данным, опубликованным пресс-службой hh.ru, 42% опрошенных петербуржцев подчеркнули, что развитая инфраструктура и экономика региона удерживают их от смены места жительства. Об этом написал «Петроград» .

Еще 31% респондентов отметили наличие крупных работодателей как значимый фактор. Кроме того, 30% признались, что не хотят расставаться с уникальной атмосферой и достопримечательностями города.

Примечательно, что культурное наследие Петербурга оказалось более значимым для горожан, чем для жителей других городов. Для сравнения, в Москве только 11% опрошенных выделили культуру как ключевой фактор, останавливающий от переезда. При этом экология и природа не стали определяющими аргументами — лишь 17% петербуржцев принимают их во внимание при рассмотрении возможности переезда. Только 7% готовы сменить город исключительно ради миграции в столицу или административный центр региона.