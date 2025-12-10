Более 3600 деревьев высадили в 2025 году в рамках компенсационного озеленения в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде за 11 месяцев 2025 года в рамках компенсационного озеленения высажено 3 665 деревьев, 748 кустарников и 73 тысячи квадратных метров газонов. Об этом сообщил директор МКУ «Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов» Алексей Сидельник на заседании постоянной комиссии думы по экологии, отметил НИА «Нижний Новгород» .

По сравнению с 2024 годом объемы высадки деревьев и кустарников выросли на 59%. По сравнению с 2023 годом объемы высадки деревьев и кустарников увеличились в 2,1 раза. Площадь новых газонов увеличилась в три раза по сравнению с прошлым годом и в 5,5 раза — по сравнению с 2023-м.

Приживаемость деревьев и кустарников достигла 97%. Газоны полностью прижились после высадки. Засохшие саженцы заменили осенью текущего года.

В денежной форме в бюджет города в рамках компенсационного озеленения поступило более 283 миллиона рублей. Это меньше, чем в предыдущие годы, что связано с ростом объемов озеленения в натуральной форме.