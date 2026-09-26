Более 350 медиков переехали работать в Новгородскую область с начала 2025 года

В Новгородскую область с 2025 года переехали работать 353 медицинских специалиста. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дронов, пишут «Государственные новости» .

По его словам, среди новых сотрудников — акушер-гинеколог Анастасия Калмыкова, которая приехала в Великий Новгород по целевому направлению. Сейчас она принимает пациенток в женской консультации № 2.

Калмыкова родилась во Владивостоке и получила образование в Санкт-Петербурге. Она окончила Северо-Западный медицинский университет имени И. И. Мечникова по специальности «Лечебное дело», после чего прошла ординатуру в Национальном медицинском исследовательском центре имени В. А. Алмазова. Интерес к акушерству у специалиста появился после рождения дочери, когда она училась на шестом курсе университета.

В Великом Новгороде Калмыкова начала работать в системе перинатальной помощи. В первые дни ей помогала адаптироваться заведующая центром охраны репродуктивного здоровья девочек-подростков Новгородского областного клинического перинатального центра имени В. Ю. Мишекурина Софья Родионова, ставшая наставником молодого специалиста.

Привлечение медицинских работников в регион власти относят к числу ключевых задач национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».