Более 350 кг опасной животноводческой продукции пытались ввезти в Нижний Новгород с начала года

Более 350 килограммов различной потенциально опасной животноводческой продукции пытались ввезти в Нижний Новгород с начала 2024 года. Об этом сообщило «Время Н» со ссылкой на управление Россельхознадзора по региону и Республике Марий Эл.

Продукция поставлялась из стран СНГ, где зафиксированы особо опасные болезни — африканская чума свиней, ящур и птичий грипп. Партии ввозились на территорию России без ветеринарных документов.

Отмечается, что всю потенциально опасную продукцию сожгли в специальной печи.

Андропауза: как поддерживать мужское здоровье после 50 лет

«Через 10-15 лет не будет спортсменов». Психолог из Мытищ подала в суд на главу МОК

«Формализм и безразличие — вот с чем мы столкнулись». Как погибают дома в центре Петербурга

изображение нарисовано с помощью нейросети

«Ты квадробер, не дай бог?» Кто такая Миа Бойка, унизившая восьмилетнюю девочку

Belkin Alexey/news.ru

«Выдать миллион». Работодателей призвали отслеживать рождаемость у сотрудниц

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте