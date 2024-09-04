Более 350 кг опасной животноводческой продукции пытались ввезти в Нижний Новгород с начала года

Более 350 килограммов различной потенциально опасной животноводческой продукции пытались ввезти в Нижний Новгород с начала 2024 года. Об этом сообщило «Время Н» со ссылкой на управление Россельхознадзора по региону и Республике Марий Эл.
Продукция поставлялась из стран СНГ, где зафиксированы особо опасные болезни — африканская чума свиней, ящур и птичий грипп. Партии ввозились на территорию России без ветеринарных документов.
Отмечается, что всю потенциально опасную продукцию сожгли в специальной печи.