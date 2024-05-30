Более 35 ветхих домов снесли в Нижегородской области с начала года

В Минстрое Нижегородской области сообщили, что с начала года в регионе было снесено 39 ветхих домов. Госпрограмма «Развитие жилищного строительства и ликвидация аварийного жилищного фонда» коснулась 18-ти муниципалитетов, написало НИА «Нижний Новгород».
Досрочно программа завершилась в Большемурашкинском, Городецком, Ковернинском и Шарангском муниципальных округах. Всего специалисты снесли восемь аварийных многоквартирных домов.
Освобожденные земельные участки используют для дальнейшего развития территории и строительства новых домов.