Более 35% россиян признались, что покупали телефон ребенку перед первым классом

С 1 сентября в российских школах вступит в силу запрет на использование мобильных телефонов во время занятий. Однако многие родители уже давно купили детям гаджеты. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сайтом KP.RU .

Согласно результатам опроса, большинство россиян приобретают первый телефон для ребенка перед самым началом школьного обучения. Так поступили 36% опрошенных: для многих семей покупка гаджета стала своеобразной вехой взросления.

Еще 26% респондентов сообщили, что купили устройство детям еще до поступления в школу — некоторые дети начали пользоваться гаджетами уже в возрасте четырех-шести лет. В то же время 23% участников признались, что приобрели первый телефон ребенку только в средней школе, так как посчитали, что в начальной школе он не нужен.

Еще 8% родителей заявили, что телефоны появились у их детей лишь в старшей школе или позже; многие из них пояснили, что это связано не столько с желанием оградить ребенка от технологий, сколько с тем, что в их собственном детстве телефонов просто не было. Оставшиеся 7% выбрали вариант «другое», отметив, что их дети вообще росли без мобильных устройств.