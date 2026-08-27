Более 35% россиян признались, что покупали телефон ребенку перед первым классом
С 1 сентября в российских школах вступит в силу запрет на использование мобильных телефонов во время занятий. Однако многие родители уже давно купили детям гаджеты. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сайтом KP.RU.
Согласно результатам опроса, большинство россиян приобретают первый телефон для ребенка перед самым началом школьного обучения. Так поступили 36% опрошенных: для многих семей покупка гаджета стала своеобразной вехой взросления.
Еще 26% респондентов сообщили, что купили устройство детям еще до поступления в школу — некоторые дети начали пользоваться гаджетами уже в возрасте четырех-шести лет. В то же время 23% участников признались, что приобрели первый телефон ребенку только в средней школе, так как посчитали, что в начальной школе он не нужен.
Еще 8% родителей заявили, что телефоны появились у их детей лишь в старшей школе или позже; многие из них пояснили, что это связано не столько с желанием оградить ребенка от технологий, сколько с тем, что в их собственном детстве телефонов просто не было. Оставшиеся 7% выбрали вариант «другое», отметив, что их дети вообще росли без мобильных устройств.