Более 3200 юных футболистов приняли участие во Всероссийском экоуроке в Москве

В Москве прошел Всероссийский экоурок. В нем приняли участие 3200 подростков-футболистов. Об этом сообщил пресс-центр Международной детско-юношеской премии «Экология — дело каждого».

С ними общались глава Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова, руководитель департамента устойчивого развития и социальной ответственности РФС Алексей Смертин и исполнительница хита «Сигма бой» Мария Янковская.

Организованная Росприроднадзором совместно с Российским футбольным союзом встреча прошла в формате лекции с живым общением и квизом. На мероприятие в Москве пришли 200 спортсменов Юношеской футбольной лиги, еще три тысячи ребят из разных регионов России присоединились онлайн.

«Не важно, кто ты и чем занимаешься, ты можешь быть примером для других. Я творческий человек, я дарю людям эмоции и верю, что каждый может быть полезным. Как поется в моей песне: Мечтай, не бойся! Мечты сбываются!» — заявила певица.

Футболисты поделились экопривычками, задали вопросы о волонтерстве и исчезающих животных. Радионова сообщила, что некоторые спортсмены неоднократно участвовали в премии. Активисты предложили провести турнир, посвященный защите окружающей среды.

Росприроднадзор учредил премию «Экология — дело каждого» в 2021 году. Она присуждается за лучшие проекты по охране окружающей среды и дает победителям преференции при поступлении в вуз.