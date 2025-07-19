Более 300 остановок оснастили информационными конструкциями в Петербурге

С начала 2025 года в Санкт-Петербурге появилось 576 новых информационных устройств на 320 остановках общественного транспорта. Об этом сообщила gazeta.spb со ссылкой на пресс-службу СПб ГКУ «Организатор перевозок».

По данным организации, информационные конструкции важны для навигации по городу и помогают пассажирам разбираться в маршрутах и расписаниях. Новое оборудование включает 13 односторонних и 113 двусторонних лайтпостеров, оснащенных маршрутными картами, планами метро, навигационными указателями и иллюстрациями знаменитых достопримечательностей.

В городе также провели замену информации на 4565 панелях и очистили 2321 рекламный щит от незаконных наклеек и рисунков. Дополнительно проведен ремонт 632 установок, включающий обновление защитных пластин и крепежных элементов.