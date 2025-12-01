Более 30 тысяч нижегородцев получили техсредства реабилитации в 2025 году

Ежегодно нижегородское отделение Социального фонда России осуществляет обеспечение местных жителей, имеющих статус инвалидности, различными техническими средствами реабилитации и ортопедическими изделиями. Об этом сообщил сайт « Время Н » со ссылкой на пресс-службу объединения.

Получаемые людьми приспособления охватывают широкий спектр изделий, начиная от колясок и заканчивая слуховыми аппаратами и устройствами для лиц с нарушением зрения. Предоставляемые товары назначаются пациентам индивидуально в рамках программы реабилитации.

Так, в течение 2025 года гражданами было получено более 2,3 миллиона единиц реабилитационных приспособлений общей стоимостью порядка 1,5 миллиарда рублей. Помощь получили более 30 тысяч человек, в том числе около трех тысяч детей.