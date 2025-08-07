Более 30 муниципалитетов Петербурга нанесут эксплуатационную маркировку во дворах до конца 2026 года

В Приморском районе Санкт-Петербурга жилой комплекс, состоящий из домов от 17 до 25 этажей, получил одобрение от пожарных. Они смогли легко проехать по дворам и разместить технику благодаря эксплуатационной маркировке — участкам асфальта, запрещающим парковку и размеченным желтыми линиями. Об этом газете «Петербургский дневник» сообщил глава местной администрации муниципального образования «Коломяги» Сергей Супрун.

Он отметил, что жители в основном положительно относятся к нововведению. Для физических лиц штраф за парковку на маркировке составляет до пяти тысяч рублей, для юридических — до 500 тысяч рублей. С февраля зафиксировано более 580 нарушений на сумму свыше 10,7 миллиона рублей.

МО «Коломяги» стало первым муниципалитетом в Петербурге с эксплуатационной маркировкой. В следующем году планируется распространить ее на другие кварталы. Три десятка муниципалитетов Северной столицы планируют нанести соответствующую маркировку в течение текущего и следующего годов.