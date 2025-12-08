Более 3 тыс. человек пропали в Петербурге и Ленобласти за 2025 год

В 2025 году волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» обработали более 3,3 тысячи заявок на поиск пропавших людей в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Из них удалось обнаружить живыми более 2,4 тысячи человек, а погибших — 232 человека. Об этом написал сайт rosbalt.ru .

В ноябре 2025 года поступило 267 заявок, из которых живыми были найдены 189 человек, а погибшими — 18 человек. В октябре того же года было зарегистрировано 290 случаев исчезновения: 216 человек были найдены живыми, а 18 — погибшими.

Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» был основан в октябре 2010 года и за 15 лет своего существования помог отыскать живых более 240 тысяч человек, приняв участие в обработке более 325 тысяч заявок.