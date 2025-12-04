Более 3 млрд рублей выделят на развитие молодежи в Свердловской области

Губернатор Свердловской области Денис Паслер утвердил государственную программу, направленную на реализацию молодежной политики и патриотического воспитания граждан до 2030 года. Общий объем финансирования составит 3,3 миллиарда рублей. Об этом написал сайт tagilcity.ru .

В 2026 году на реализацию различных проектов и мероприятий будет направлено 529,3 миллиона рублей. Эти средства будут использованы для проведения молодежных мероприятий, поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и граждан, работающих в сфере молодежной политики.

Денис Паслер подчеркнул, что в Свердловской области проживают миллионы молодых людей, являющихся гордостью и будущим региона. Он отметил, что задача властей — предоставить молодым людям возможности для реализации своих талантов и инициатив, способствующих развитию региона и страны.