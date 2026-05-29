Более 2,8 тысячи подростков планируют трудоустроить в Хабаровском крае в 2026 году

В Хабаровском крае активно реализуется программа временного трудоустройства для подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Об этом сообщил «Восток-Медиа» .

В текущем году служба занятости края создала почти две тысячи рабочих мест, заключив договоры со 131 работодателем.

«Всего в этом году планируем трудоустроить 2890 несовершеннолетних ребят. На эти цели из краевого бюджета выделено 6,5 миллиона рублей», — отметила представитель регионального комитета по труду и занятости населения Ольга Федорчук.

В числе организаций, предоставивших вакансии, оказались как промышленные предприятия, так и социальные учреждения.