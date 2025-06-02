Более 278 млн рублей выделят на ремонт дороги на улице Новоселов в Пензе

Управление жилищно-коммунального хозяйства Пензы объявило тендер на проведение капитального ремонта автомобильной дороги по улице Новоселов от федеральной трассы М-5 «Урал» до улицы Турищева. Начальная сумма контракта составила 278 миллионов 421 тысячу 634 рубля 73 копейки. Средства выделены из бюджета Пензенской области и городского бюджета, написала «Пенза-пресс».
Согласно условиям аукциона, подрядчику предстоит выполнить целый спектр работ, включающий обновление дорожного покрытия, укрепление обочин, оборудование пешеходных зон, нанесение дорожной разметки, обеспечение отвода дождевых осадков с поверхности дороги и временное регулирование движения транспортных средств на время проведения строительных работ.
Исполнение работ должно быть завершено не позже 29 мая 2026 года. Заявки от претендентов принимаются сейчас, итоги конкурса подведут 19 июня.
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