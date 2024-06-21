Более 250 спортсменов поучаствовали в Кубке России по лыжероллерам в Нижнем Новгороде

Первый этап Кубка России по лыжероллерам прошел 15 и 16 июня в Нижнем Новгороде. В нем приняли участие более 250 спортсменов из 23 регионов страны, сообщила «Нижегородская правда».

Кубковые соревнования проходят в столице Приволжья уже третий год. По словам министра спорта региона Дмитрия Кабайло, в области активно развивается лыжероллерная инфраструктура, также есть планы по строительству новых трасс.

Тренеры отметили, что организатором стоит подумать над расширением программы, чтобы в соревнованиях принимали участие не только профессионалы, но и учащиеся с ветеранами.

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