Более 210 тысяч нижегородцев выбрали объекты для благоустройства по нацпроекту | 360°

Общество 02 мая 2024, 16:21 Более 210 тысяч нижегородцев выбрали объекты для благоустройства по нацпроекту

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Более 210 тысяч человек выбрали объекты для благоустройства в рамках нацпроекта в 2025 году в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила «Нижегородская правда».

В этом году число голосовавших увеличилось на 45 тысяч. Всего было представлено 39 объектов. Рейтинговое голосование стартовало 15 марта и завершилось 30 апреля.

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Отмечается, что благоустройство общественных пространств ежегодно проводится по нацпроекту «Жилье и городская среда».