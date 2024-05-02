Более 210 тысяч нижегородцев выбрали объекты для благоустройства по нацпроекту | 360°

02 мая 2024, 16:21
Более 210 тысяч нижегородцев выбрали объекты для благоустройства по нацпроекту
Более 210 тысяч человек выбрали объекты для благоустройства в рамках нацпроекта в 2025 году в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила «Нижегородская правда».
В этом году число голосовавших увеличилось на 45 тысяч. Всего было представлено 39 объектов. Рейтинговое голосование стартовало 15 марта и завершилось 30 апреля.
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Отмечается, что благоустройство общественных пространств ежегодно проводится по нацпроекту «Жилье и городская среда».
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