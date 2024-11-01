Более 200 российских ТЦ окажутся на грани банкротства в 2025 году

Российские торговые центры в 2025 году могут столкнуться с волной банкротств. Риск этого, по данным «Коммерсанта» , угрожает более чем двум сотням ТЦ.

Опрошенные газетой эксперты пояснили, что основными факторами, которые поспособствовали такой ситуации стал рост кредитной нагрузки ТЦ после резкого повышения ключевой ставки ЦБ.

На фоне этого у торговых центров возникли трудности с облуживанием долговых обязательств. Обеспокоенные собственники объектов уже обратились к министру экономического развития РФ Максиму Решетникову, попросив оказать дополнительную господдержку торгово-развлекательной отрасли. Обращение направили через Союз торгцентров (СТЦ).

По их мнению, владельцам такой недвижимости как минимум можно было бы дать преференции по кредитам.