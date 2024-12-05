Более 200 остановочных павильонов заменили на дорогах Нижегородской области в 2024 году

В Нижегородской области с начала этого года 212 старых остановочных павильонов заменили на новые. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на Министерство транспорта региона.
Обновление проводили в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». В этом году на замену остановочных павильонов уже потратили 140 миллионов рублей. Павильоны устанавливали двух типов: большие и усиленные для центральных дорог с большим потоком пассажиров и более компактные с округлой крышей и водоотливами.
Кроме того, в настоящее время готовится новый план, который будет включать объекты, подлежащие обновлению уже в 2025 году.
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