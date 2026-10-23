Более 200 аварийных бригад подготовили к зиме в Новгородской области

Порядка тысячи коммунальщиков вошли в состав 202 аварийных бригад для работы в зимний период в Новгородской области. О готовности служб к холодам губернатор Александр Дронов доложил главе Минстроя РФ Иреку Файзуллину, сообщил сайт «Государственные новости» .

В распоряжение специалистов выделили 372 единицы спецтехники. Предприятия ЖКХ и энергетики также запаслись горючим и оборудованием, протестировали резервные дизель-генераторы и провели 25 учебных тренировок перед стартом отопительного сезона.

Помимо ЖКХ, стороны обсудили городскую среду. Федеральное финансирование в 2026 году направят на четыре областных объекта: парковые зоны в Окуловке и Холме, прилегающую к дому культуры площадь в Парфине и территорию спорткомплекса в Батецком.