Более 20 пляжей оборудуют в Тюменской области до 2027 года

Специалисты определили 21 водоем, пригодный для обустройства официальных пляжей в Тюменской области. В текущем году начнут функционировать пять муниципальных зон отдыха у воды, а остальные появятся до 2027 года. Об этом сообщил сайт «ФедералПресс» .

«Обеспечить землякам возможность для комфортного и, самое главное, безопасного отдыха у воды – важная задача органов местного самоуправления», - заявил губернатор Тюменской области Александр Мооо.

Он отметил, что подготовка к летнему сезону идет к завершению. Это комплексная работа: специалисты исследуют дно и качество воды, благоустраивают прибрежные территории.

В областной столице летом планируют открыть пляж на озере Круглом, а в 2026 году — на Нижнем Кривом.