Более 19 миллионов рублей собрали для глухих на благотворительном забеге в Москве

Почти три тысячи участников собрались 28 сентября в столичном парке Победы на благотворительный забег. Его провели в Международный день глухих.

Директор забега Сергей Юхин назвал миссией проекта вовлекать людей в благотворительность через спорт.

«Через хороший ивент, через классную эмоцию — ты на этом подъеме можешь подумать о чем-то еще и, в частности, о том, чтобы кому-то помочь», — заявил он.

Это уже второй такой забег. Для участников подготовили шесть дистанций. Дети и подростки могли пробежать 450, 650 метров или километр, а участники старше 14 лет — два, пять или десять километров. Самым быстрым вручали медали и ценные призы.