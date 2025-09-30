Более 19 миллионов рублей собрали для глухих на благотворительном забеге в Москве
Почти три тысячи участников собрались 28 сентября в столичном парке Победы на благотворительный забег. Его провели в Международный день глухих.
Директор забега Сергей Юхин назвал миссией проекта вовлекать людей в благотворительность через спорт.
«Через хороший ивент, через классную эмоцию — ты на этом подъеме можешь подумать о чем-то еще и, в частности, о том, чтобы кому-то помочь», — заявил он.
Это уже второй такой забег. Для участников подготовили шесть дистанций. Дети и подростки могли пробежать 450, 650 метров или километр, а участники старше 14 лет — два, пять или десять километров. Самым быстрым вручали медали и ценные призы.
«Провели прекрасно день и сделали прекрасную трансформацию: трансформировали километры в реальную помощь, в реальные дела, реальные деньги», — резюмировал зампредседателя правления Совкомбанка Михаил Автухов.
Общими усилиями удалось собрать более 19 миллионов рублей — почти в четыре раза больше, чем годом ранее. Но присоединиться к доброму делу по-прежнему может любой желающий. Для этого нужно зайти на банковскую платформу «Совкомбанк про добро», где каждое пожертвование банк утраивает.