Более 18 тысяч жителей Нижегородской области прошли онкоскрининг полости рта в 2025 году

В 2025 году более 18 тысяч жителей Нижегородской области прошли онкоскрининг полости рта. У части из них были обнаружены новообразования, в том числе онкологические. Об этом сообщил главред «Стационар-пресс» Алексей Никонов.

По итогам обследования у 134 человек были выявлены подозрительные образования в ротовой полости. Из них 34 случая оказались связаны с раком. В группе риска находятся вейперы, курильщики, носители вируса папилломы человека и люди с хронической травматизацией рта зубами или протезами. Также важно регулярно проверяться тем, у кого в семье были случаи новообразований в полости рта, горла или шеи, написал сайт pravda-nn.ru.

В Нижнем Новгороде, Арзамасе и Дзержинске обследование проводится с помощью аутофлуоресцентных стоматоскопов. Всего в регионе используется 38 таких аппаратов. Они подсвечивают здоровую слизистую зеленым цветом, а поврежденную — темными или красноватыми оттенками. Процедура занимает всего 2–3 минуты, ее рекомендуется проходить раз в три года.

При обнаружении симптомов онкологии частные стоматологические клиники обязаны направить пациента на биопсию в филиалы Нижегородской областной стоматологии.