Более 170 подростков Кодинска получили первую работу благодаря ГЭС

В Кодинске стартовала летняя программа трудоустройства для школьников от 14 до 18 лет. В этом году в ней участвуют более 170 старшеклассников, сообщил сайт «Проспект Мира» .

Значительную поддержку оказала Богучанская ГЭС, при помощи которой были сформированы три трудовых отряда общей численностью 60 человек и два бригадира. Станция выделила средства на зарплату и единую форму для участников.

Помимо благоустройства города, для ребят подготовили культурную программу. Генеральный директор ГЭС Владислав Кобяков подчеркнул, что поддержка молодежи является приоритетом предприятия. Сезон начался с торжественного посвящения в члены трудового отряда, где школьники принесли клятву добросовестной работы.