Более 170 новых производителей вышли на рынок после введения маркировки подсолнечного масла

После введения обязательной маркировки подсолнечного масла в России с 1 октября 2024 года на рынок вышли 172 новых производителя. Об этом сайту «Известия» сообщили в пресс-службе Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).
Теперь общее количество зарегистрированных компаний составляет 477, что на 33% превышает показатели до внедрения системы.
Руководитель управления безакцизной пищевой продукции Юлия Кузьмина отметила, что введение маркировки позволило значительно увеличить прозрачность рынка и стимулировало рост конкуренции среди производителей. Программа «Честный знак» продолжает способствовать развитию отрасли и улучшению качества продукции для потребителей.
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