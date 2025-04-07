Более 170 новых производителей вышли на рынок после введения маркировки подсолнечного масла

После введения обязательной маркировки подсолнечного масла в России с 1 октября 2024 года на рынок вышли 172 новых производителя. Об этом сайту «Известия» сообщили в пресс-службе Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).

Теперь общее количество зарегистрированных компаний составляет 477, что на 33% превышает показатели до внедрения системы.

Руководитель управления безакцизной пищевой продукции Юлия Кузьмина отметила, что введение маркировки позволило значительно увеличить прозрачность рынка и стимулировало рост конкуренции среди производителей. Программа «Честный знак» продолжает способствовать развитию отрасли и улучшению качества продукции для потребителей.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте