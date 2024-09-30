Более 170 километров дорог, ведущих к достопримечательностям, обновили в Приморском крае с 2021 по 2023 годы

Власти Приморского края в День туризма 27 сентября решили подвести итоги ремонта туристических маршрутов. Так, в течение двух лет, с 2021 по 2023 год было заменено более 170 километров дорог, ведущих к популярным достопримечательностям, написал сайт vostokmedia.com.
За последние три года специалисты привели в порядок более 550 километров региональных трасс. Большое значение уделялось именно туристическим направлениям.
В текущем году в планах властей — обновить порядка 60 километров дорог, ведущих к бухтам, базам отдыха и пляжам, сказано в сообщении министра транспорта и дорожного хозяйства края Вячеслава Шичкина.
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