Более 150 кг некачественного мяса изъяли в Нижегородской области с начала 2025 года

Свыше 150 килограммов некачественной мясной продукции изъяли в первом полугодии 2025 года на территории Нижегородской области. Об этом сообщило ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу регионального Управления Роспотребнадзора.

По данным ведомства, за указанный период было исследовано 912 проб мяса. Из них 5,5% не соответствовали нормам по микробиологическим показателям, 9,9% — по физико-химическим, 9,7% содержали антибиотики. ГМО и радиоактивные вещества в пробах не обнаружены, написало НИА «Нижний Новгород».

Также выявлены нарушения условий хранения и сроков годности продукции. В результате 22 партии мяса общим весом 155,3 килограмма были изъяты из оборота. Нарушителей привлекли к административной ответственности согласно КоАП РФ.