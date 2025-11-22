Более 150 человек нашли работу по программе временного трудоустройства в Хабаровском крае за 2025 год

Более 150 жителей Хабаровского края с начала текущего года смогли устроиться на работу благодаря программе временной занятости. Об этом сообщил «Восток-Медиа» со ссылкой на региональный комитет по труду.
Наибольшее число предложений поступило по профессиям воспитатель, специалист по делопроизводству, сотрудник кадровой службы, а также рабочим специальностям.
Представители комитета назвали программу эффективным инструментом помощи соискателям. Участники получают возможность проявить себя, а наниматели — оценить кандидата.
