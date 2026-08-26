Более 1,5 тысячи участников СВО зарегистрировали кандидатами на выборы в сентябре

На сентябрьские выборы в единый день голосования зарегистрировали 1586 участников специальной военной операции. Всего выдвинули 1668 кандидатов, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова на заседании комиссии.

Голосование за депутатов Госдумы девятого созыва пройдет с 18 по 20 сентября. Соответствующий указ ранее подписал Владимир Путин.

Всего на выборы зарегистрировались 4436 кандидатов по федеральному и одномандатным избирательным округам. Наибольшее количество — представители партии «Единая Россия» — 389 человек.

Ранее глава государства заявил, что цель нового состава Думы — твердо защищать интересы страны и служить народу. Сами выборы президент назвал выражением воли миллионов людей.

Также Путин подчеркнул, что Россия не отступит от принципов народовластия, а предстоящее голосование подтвердит устойчивость государства и зрелость политической системы страны.