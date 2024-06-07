Более 1,5 триллиона рублей инвестировали в экономику Москвы с начала года

Ликсутов: в экономику Москвы с начала 2024 года вложили 1,5 трлн рублей

За первые пять месяцев 2024 года объем инвестиций по программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) увеличился почти на 6% по сравнению с показателями годом ранее. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

За этот период в Москве одобрили строительство 43 социальных, деловых, логистических и промышленных объектов. Активность девелоперов во многим связана с реализацией дополнительных мер поддержки.

«Общий объем инвестиций, которые Москва привлекла с начала 2024 года в рамках программы мэра Сергея Собянина по стимулированию создания мест приложения труда, превысил 1,5 триллиона рублей. Соглашениями предусмотрено строительство свыше 4,6 миллиона „квадратов“ социальной и экономической недвижимости, в результате чего появятся более 215 тысяч новых рабочих мест», — сказал Ликсутов на ХХVII Петербургском международном экономическом форуме.

Среди них — возможность получить послабления по программе стимулирования создания МПТ в рамках масштабных инвестиционных проектов и комплексного развития территорий, повышенный коэффициент 0,8 для расчета размеров льготы при строительстве объектов культурного и спортивного назначения, отсрочка по банковской гарантии.

Около 11% общего объема инвестиций придется на создание промышленных объектов. Объем согласованного строительства в 2023 году в этой сфере по городской программе увеличился втрое.

«Город с 2020 года заключил 16 соглашений с инвесторами на создание фабрик и заводов. По ним застройщики возведут более 650 тысяч „квадратов“ промышленных площадей, что даст свыше 16 тысяч новых рабочих мест во всех отраслях производства. На развитие промышленного потенциала города будет привлечены инвестиции на сумму более 160 миллиардов рублей», — отметил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Реализация программы сокращает избыточную маятниковую миграцию, снижает дефицит рабочих мест в существующих кварталах и стимулирует комплексную сбалансированную застройку новых районов. За счет собственных средств девелоперы возводят культурные, спортивные, социальные, деловые, логистические и промышленные объекты, получая льготу по платежу за изменение вида разрешенного использования земли под жилищное строительство.