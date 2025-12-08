Более 1,5 млн срезанных цветов привезли в Хабаровский край из Китая

С начала 2025 года в Хабаровский край завезли свыше 1,5 миллиона срезов живых цветов из Китая. Как информирует пресс-служба приморского межрегионального управления Россельхознадзора, продукция поступила более чем в 30 партиях. Об этом написал сайт komsanews.ru .

В числе ввезенных цветов — розы, гвоздики, лилии, хризантемы, эустомы и гортензии. Последняя крупная партия, насчитывающая 112,9 тысячи срезов 28 видов цветов, была проверена на складе в Хабаровске 1 декабря.

Для лабораторных исследований были отобраны образцы из каждой партии. Эксперты заключили, что все ввезенные цветы соответствуют фитосанитарным требованиям России и безопасны для использования. В прошлом году поставки цветочной продукции из Китая в регион не осуществлялись.